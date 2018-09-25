

В этой статье мы не будем писать код, но подготовимся к написанию кода. Для этого мы установим Drush. Drush - это утилита для консоли, которая позволяет выполнять многие рутинные операции с друпалом: обновлять модули, выгружать/загружать конфигурацию, делать бекап и многое другое.

Если вы используете Open Server в качестве веб сервера для разработки, то эта инструкция подойдет вам:

1. Установите сам сервер. Скачать можно с сайта автора open-server.ru. Установка и документация там же.

2. После установки Open Server или если у вас уже уставновлен Open Server, нужно прописать в PATH переменную Windows.

C:\Users\yourUserName\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin;C:\OpenServer\modules\php\PHP-5.6;C:\OpenServer\modules\database\MySQL-5.5\bin

В зависимости от выбранной дефолтной версии MySQL и PHP папки PHP-5.6, MySQL-5.5 могут меняться в зависимости от вашей версии.

В новых версия папка по умолчанию для open server теперь называется OSPanel:

C:\OSPanel\modules\php\PHP-7.0-x64;C:\OSPanel\modules\database\MySQL-5.7-x64\bin

Это нужно для того чтобы избавиться от этой ошибки:

needs a higher bootstrap level to run...

Также Open Server использует свою Path переменную. В настройках выставьте использование переменной Path системы. Также нужно создать файл в папке: \userdata\config\path.txt и продублировать туда свою Path переменную.

3. Установите Composer: https://getcomposer.org/download/

Composer это также консольная утилита, но только она работает со множеством библиотек на PHP. Она позволяет поддерживать актуальные версии ваших библиотек. Если установка пройдет гладко, то вы можете проверить работу composer из любого места, для этого достаточно запустить комманду, которая покажет версию вашего composer:

composer -V

Также composer уже установлен если пользоваться консолью Open Server в меню настроек выберите Дополнительно -> Консоль.

4. Установливаем сам Drush:

composer global require drush/drush:8.*

Если нужно установить 9.* версию drush, то укажите нужную версию.

composer global require drush/drush:9.*

Нам нужна версия drush не ниже 8ой. Дальше выполняем установку:

composer global install

Теперь drush будет доступен для любого сайта. Чтобы проверить какая версия Drush у вас стоит выполните комманду:

drush version

Теперь нужно добавить пакеты для работы с архивами.

Скачиваем и устанавливаем дополнительные программы в C:\Program Files\GnuWin32 (Для 64-битной Windows C:\Program Files (x86)\GnuWin32):

— LibArchive

— GZip

— UnZip

— WGet

Копируем и переименовываем файл C:\Program Files\GnuWin32\bin\bsdtar.exe в C:\Program Files\GnuWin32\bin\tar.exe. (Для 64-битной Windows C:\Program Files (x86)\GnuWin32)

Редактируем переменную среды PATH: Панель управления › Система › Дополнительные параметры системы › Дополнительно › Переменные среды › Системные переменные › Path

C:\Program Files\GnuWin32\bin\ или C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\ для 64-битной Windows.

Если в вас drush заработал, то вы увидите вашу версию drush. В следующих статьях мы разберем как пользоваться drush'ем. Если у вас возникли ошибки, то можете писать в комментариях, будем разбираться.