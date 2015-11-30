Комментарии

Это перевод статьи из официальной документации с сайта drupal.org .

Источник: https://www.drupal.org/node/2350603

Если мне не показалось, назревают желания и необходимость миграции drupal.ru на следующую версию drupal.

Начать наверное лучше с теории.

Если дело пойдет, переведу остальные материалы по данной теме.

Подготовка обновления Drupal 6,7 до Drupal 8.

Перед обновлением вашего сайта на Drupal 6,7 до Drupal 8, чтобы добиться желаемого результата , необходимо принять меры для обеспечения процесса обновления.

В отличии от предыдущих крупных обновлений версии ядра Drupal, текущее обновление не изменит версию Drupal исходного сайта, а перенесет на «новый» сайт на Drupal 8 настройки и контент.

Но даже в этом случае, не следует проводить обновление на «живом» сайте, а обновляться только с копии исходного сайта.

Требования

Свежая установка Drupal 8 с включенным модулем ядра Migrate Drupal.

База данных исходного сайта (на Drupal 6,7) должна быть доступна на хосте с «новым» сайтом.

Необходим доступ к файлам исходного сайта (папка sites/default/files при стандартной установке). Если файлы сайта храняться в «публичной» папке, то файлы будут доступны через их url (адрес). Если файлы сайта храняться в «приватной» папке, то папка должна быть перенесена в место, доступное «новому» сайту.

Необходимо скачать и установить на сайт с Drupal 8 модуль Migrate Upgrade (https://www.drupal.org/project/migrate_upgrade)

Если вы планируете выполнить обновление при помощи Drush, необходимо установить Drush 8 (https://github.com/drush-ops/drush#install---composer) и модуль Migrate tools (https://www.drupal.org/project/migrate_tools)

Если вы будете переносить с исходного сайта «приватные» файлы , необходимо указать в параметре $settings['file_private_path'] в файле settings.php, путь к директории с приватными файлами.

Необходимые модули

Перед стартом переноса, необходимо включить на «новом» сайте модули, использованные на исходном .

Например если на исходном сайте был использован модуль Book, чтобы был перенесен контент и иерархия материалов книги, необходимо включить этот модуль на сайте на Drupal 8.

Не пытайтесь до окончания переноса настраивать «новый» сайт.

Имейте в виду, что процесс обновления перезапишет файлы конфигурации Drupal 8 на новом сайте, поэтому не вносите в них никаких изменений, пока процесс переноса не будет завершен.

Это означает, что вы не должны создавать все типы контента и поля вручную перед запуском обновления. Модуль Migrate создаст их во время процесса пареноса сайта.

В этом отличие работы модуля Migrate, используемом для обновления сайта до Drupal 7. Который требовал наличие уже настроенных типов контента и полей, перед запуском обновления.